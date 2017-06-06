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Мурманская область. Арктика06.06.17 13:33

В Умбе пройдёт международный фестиваль фольклора

10-11 июня в старинном поморском селе Умба пройдёт Международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа России. Большой песенный праздник уже в восьмой раз примет любителей северного фольклора. Организаторами фестиваля выступают комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Мурманский областной художественный музей и администрации Терского района и г.п. Умба.

Тридцать один коллектив, около 500 участников из Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областей, Карелии и Крыма, а также из Эстонии представят свои лучшие номера зрителям фестиваля.

10 июня в 13.00 по традиции на мосту через реку Умба участников  фестиваля встретят с песнями и шутками, угостят рыбником и квасом, а также предложат спустить в реку венки и загадать желание, которое, по поверью, обязательно сбудется.

В 14.00 на площади посёлка развернется «Город мастеров», где свои работы представят народные умельцы. На выставке-ярмарке можно будет понаблюдать за работой мастеров по плетению из лозы и бересты, изготовлению народной игрушки и традиционной поморской козули, лоскутному  шитью и вышивке,  резьбе по оленьему рогу, приобрести готовые изделия на память.

11 июня в 12.00 гостей фестиваля ждут фольклорные  игровые программы «Северные игромы» на поляне «Регаты». В это же время на различных площадках поселка  участники  концерта «Песенный круг» представят визитные карточки, расскажут о своих городах и фольклорных коллективах, подарят яркие запоминающиеся концертные выступления.

В 15.00 на площади Октябрьской пройдёт большой и красочный гала-концерт.

Каждый год праздник фольклора привлекает внимание к народным обрядам, обычаям, играм, изделиям декоративно-прикладного творчества, в которых отражается духовная красота и сила народа, пробуждается интерес к фольклорным истокам искусства и творчества.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

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