В Умбе состоится молодёжный муниципальный форум «Наш выбор – добровольчество»

27 января в Умбе на базе Центра по физической культуре, спорту и туризму начнёт работу муниципальный молодёжный форум «Наш выбор – добровольчество». К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет.

В программе форума – лекции, посвященные реализации молодежной политики в Терском районе, работе молодежного клуба и молодежного совета, организации культурно-досуговой деятельности молодежи. Для участников также пройдет семинар-тренинг на тему добровольчества. Кроме того, в рамках форума состоится церемония вручения волонтерских книжек добровольцам Терского района.

В качестве гостей и спикеров на форуме выступят представители администрации Терского района и Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, руководители центра по физической культуре, спорту и туризму Терского района и кандалакшского молодежного центра «Гармония», муниципального молодежного совета.

Форум начнет работу 27 января в 13.00.