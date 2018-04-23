В Умбе установлена мемориальная доска в честь погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника

В преддверии Дня Победы в поселке Умба состоялось торжественное открытие мемориальной доски лейтенанта милиции Терского райотдела Филиппа Евгеньевича Чукчина. Памятная доска установлена на административном здании пункта полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский».

В мероприятии приняли участие представители УМВД России по Мурманской области, ветераны, сотрудники органов внутренних дел, представители администрации и жители поселка.

Инициатором создания мемориальной доски выступил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел МО МВД России «Кандалакшский» полковник милиции в отставке Валентин Михайлович Бобровников. Предложение увековечить память погибшего при исполнении служебных обязанностей милиционера поддержали председатель мурманского областного совета ветеранов органов внутренних дел Владимир Александрович Котов и руководство областного управления МВД России.

Уроженец поселка Умба Мурманской области Филипп Евгеньевич Чукчин – участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах». После окончания войны Филипп Евгеньевич вернулся в родной поселок и поступил на службу в органы внутренних дел.

В 1955 году оперуполномоченный БХСС Терского районного отдела милиции лейтенант милиции Чукчин Филипп Евгеньевич, раскрывая преступление, связанное с хищением промтоваров из магазина поселка, установил, что кражу совершил ранее судимый гражданин Дзиев. Чувствуя неопровержимость доказательств, обвиняемый из чувства мести 9 июля 1955 года, встретив идущего на службу в райотдел лейтенанта Чукчина, неожиданно напал на него и нанес 18 ножевых ран, от которых Филипп Евгеньевич скончался. Погибшего милиционера с честью похоронили в родном поселке.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено председателю Мурманского областного совета ветеранов органов внутренних дел Владимиру Александровичу Котову и начальнику МО МВД России «Кандалакшский» Александру Михайловичу Томилову.

Почетный гость – мурманский писатель, краевед Михаил Григорьевич Орешета обратился к присутствующим, отметив, что открытие мемориальной доски Чукчина – это не только дань уважения и благодарности, но и важный момент в патриотическом воспитании молодежи: «Мы никогда не забудем подвиг наших дедов и отцов. Наш долг – чтить память погибших в той страшной войне и проявить заботу о живых ветеранах – всех тех, кто завоевал для нас мир и свободу. Мемориальная доска, которую мы открываем сегодня, станет напоминанием о подвиге, ценой которому стала жизнь, ярким примером отваги, достойного исполнения офицерского долга не только для действующих и молодых сотрудников органов внутренних дел, но и для всех жителей Терского района», – сказал он.

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память Филиппа Евгеньевича Чукчина минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориальной доске памяти погибшего сотрудника милиции.