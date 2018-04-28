В Умбе в честь 120-летия пройдет праздник «Поморские кудесы»

Датой рождения посёлка Умба принято считать 1898 год. Этот год указан на документах – планах застройки, его называли старожилы посёлка. 120 лет назад (1898) был основан Умбский лесопильный завод петербургским промышленником Яковом Петровичем Беляевым. Это было одно из первых промышленных предприятий на Кольском полуострове.



В сентябре 1898 года состоялся молебен по освящению завода, который стал прародителем нашего посёлка. Поэтому именно в сентябре мы празднуем День Умбы. Посёлок возник одновременно с лесопильным заводом «Товарищества Беляева».



В этом году юбилей посёлка Умба совпал с юбилеем Мурманской области. Много интересных мероприятий, посвящённых 120-летию посёлка Умба и 80-летию Мурманской области, будет проведено в этом году: это и тематические концерты самодеятельных коллективов МБУ ДК, познавательные программы для детей, подростков и молодёжи, праздничные мероприятия, посвящённые Дню Умбы (торжественный праздничный концерт – 21.09.2018; народное гуляние - 22.09.2018; Праздник цветов – 31.08.18г. и др.)



Большой народный праздник «Поморские кудесы» будет проводиться 10-12 июня, он посвящается 120-летию образования посёлка Умба. Немного о нем поподробнее.

10 июня в 14.00 на площади у Дома культуры пройдёт детский фольклорный праздник «Круг наследия» с участием детских коллективов ДОУ г.п. Умба, танцевальных и вокальных коллективов МБУ ДК, ДШИ, ДК села Варзуга. Для детей будут организованы мастер-классы по лепке козуль, по созданию народной игрушки, игры, конкурсы по плетению кос, дефиле сарафанов и др. Будут работать торговые ряды.



11 июня в 14.00 на участке улицы Дзержинского (от музея поморского быта до рыбзавода) пройдёт народное гуляние «Поморские кудесы». В программе праздника песни, хороводы, выступления музыкальных коллективов Мурманской области: п. Умба, города Апатиты, Кировск, Кандалакша; работа Города Мастеров; конкурсы семейной ухи; блюда поморской кухни и др.



12 июня в 14.00 на площади у Дома культуры пройдёт большой праздничный концерт, посвящённый Дню России и 80-летию Мурманской области.