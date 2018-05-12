В УМВД России по Мурманской области состоится совместный брифинг полиции и прокуратуры

14 мая в 12.00 в УМВД России по Мурманской области (пр. Ленина, 64) состоится брифинг представителей прокуратуры и следственного управления УМВД, посвященный окончанию расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

31-летний житель Курганской области обвиняется в совершении телефонных мошенничеств в отношении жителей Заполярья в особо крупном размере. Общий ущерб, причиненный злоумышленником гражданам, составил более 3 миллионов рублей.

Брифинг проводят: начальник следственного отдела следственной части Следственного управления УМВД России по Мурманской области Вера Леоферова, старший помощник прокурора октябрьского административного округа г. Мурманска Елена Донецкая или помощник прокурора октябрьского административного округа г. Мурманска Алексей Ларин.