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Мурманская область. Арктика19.01.20 10:00

В упорной игре сборная Северного флота победила хоккейную команду «КолАтом»

В рамках игр чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота в напряженной борьбе одержала победу над хоккейной командой «КолАтом» из города Полярные Зори. Матч состоялся вчера на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города атомщиков.

Уже на третьей минуте матча, хозяева встречи первыми открыли счёт. Североморцы не заставили себя долго ждать и, поразив ворота соперника, закончили первый период ничьей. На первой минуте второго периода североморцы, взяли инициативу в свои руки и забили атомщикам. В середине второго периода хозяева встречи ослабили свою оборону и пропустили ещё одну шайбу. Однако атомщики не собирались уступать, забив в ворота североморцев три шайбы и закончив период со счётом 3:4.

Третий период оказался жарким, уступая одну шайбу, североморцы за две минуты до конца периода поменяли вратаря на шестого полевого игрока и за минуту до окончания встречи сравняли счёт.

Исход матча решил овертайм, на пятой минуте которого, нападающий сборной Северного флота Александр Величинский забил решающую шайбу в матче.

В интересной и динамичной борьбе победу одержали североморцы со счётом 5:4.

Данная победа обеспечила сборной Северного флота досрочный выход в плей-офф чемпионата Мурманской области, сообщает пресс-служба СФ.

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