В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области подвели итоги работы в текущем году

Заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник полиции Владислав Горкавцев принял участие в совещании по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в УЭБиПК УМВД России по Мурманской области за 9 месяцев 2017 года.

В ходе заседания было отмечено, что Управлением ЭБиПК в отчетном периоде велась активная работа по обеспечению экономической безопасности в регионе. Проведен ряд успешных реализаций по пресечению коррупционных проявлений, противодействию преступлениям в бюджетной сфере, финансово-кредитной системе и жилищно-коммунальном хозяйстве, декриминализации оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

Всего за 9 месяцев сотрудниками Управления выявлено 230 преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно, 123 из которых совершено в крупном и особо крупном размере. На 28,2 % возросло число выявленных преступлений коррупционной направленности, при этом из 50 коррупционных преступлений 42 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 22 - совершены в крупном или особо крупном размере.

В результате принятых сотрудниками полиции мер обеспечено возмещение причиненного ущерба на сумму почти 360 миллионов рублей.

На совещании были обозначены первоочередные задачи и отмечены наиболее важные направления в работе. В частности, акцентировано внимание руководителей подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Заполярья на повышении эффективности мероприятий по защите бюджетных средств, выделяемых на поддержку стратегически важных и социально значимых отраслей экономики, в том числе в рамках государственных программ.

Еще одним ключевым направлением деятельности обозначено пресечение каналов финансирования терроризма и экстремизма, выявление преступлений, носящих межрегиональный характер, совершаемых в составе организованных групп, а также относящихся к категории тяжких и особо тяжких и совершенных с причинением крупного ущерба.

Подводя итоги совещания, заместитель начальника Главного управления ЭБиПК МВД России полковник Горкавцев потребовал от личного состава Мурманской области неукоснительного соблюдения нормативных актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность, а также обратил внимание присутствующих на необходимость добиваться более качественного подхода к решению служебных задач и повышения эффективности в работе.