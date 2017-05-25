В Управлении Росгвардии по Мурманской области создана областная ветеранская организация

В Управлении Росгвардии по Мурманской области завершилась работа по формированию в подразделениях Росгвардии (СОБРа, ОМОНа, Центра лицензионно-разрешительной работы, управления вневедомственной охраны) первичных ветеранских организаций.

В СОБРе и ОМОНе ветеранскую организацию возглавили бывшие командиры отрядов Юрий Соколовский и Петр Юдин, в отделе вневедомственной охраны – Александр Радзимовский, в Центре лицензионно-разрешительной работы – Игорь Дедейко. Председателем Совета ветеранов Управления Росгвардии по Мурманской области избран Андрей Рудов.

Начальник Управления Росгвардии по Мурманской области полковник Эрик Хисматуллин обратил внимание представителей ветеранских организаций на необходимость их участия в работе по формированию положительного образа органов правопорядка в сознании граждан.