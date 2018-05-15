В Управлении Росреестра по Мурманской области пройдет День открытых дверей

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области проводит День открытых дверей для выпускников и студентов учебных заведений, приуроченный к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.



В ходе проведения мероприятия сотрудники Управления расскажут об истории становления Управления, его задачах и направлениях деятельности. Также выпускники и студенты смогут узнать о порядке поступления на государственную службу в Управление, о требованиях к уровню образования, знаниям умениям и навыкам, которые предъявляются к кандидатам, о требованиях к госслужащим в связи с прохождением государственной службы.



На День открытых дверей приглашаются все желающие 23 мая 2018 года в 14.00 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 22 (4-й этаж, конференц-зал).



Телефон для справок (8152) 44-14-18.





