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Мурманская область. Арктика29.08.19 16:47

В Ура-Губе запущено в эксплуатацию уникальное рыбоводческое хозяйство

Сегодня в посёлке Ура-Губа Кольского района состоялось торжественное открытие уникального для Северо-Запада России рыбоводческого производства – крестьянско-фермерского хозяйства «Акваферма». В церемонии принял участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Предприятие было создано в 2016 году группой энтузиастов, увлечённых европейским опытом выращивания рыбы в здоровой среде. Девиз «Аквафермы» – «Экология и здоровье». Это единственное в регионе прудовое хозяйство аквакультуры проточного типа. Вода в садки попадает самотеком из реки Ура, проходит через земляные пруды, очистные отстойники и возвращается назад в реку. Рыба лососёвых пород развивается практически в естественных условиях, без стеснения и связанных с этим болезней.

В декабре 2018 года были получены все необходимые разрешения и заключения экспертиз, «Акваферме» в аренду на 49 лет предоставлен земельный участок на берегу р. Ура. Строительство садков завершилось быстро, на сегодняшний день производство уже запущено в тестовом режиме.

Ферма рассчитана на единовременное содержание до 800 тонн рыбы, из них – до 500 тонн товарной рыбы в год. Проектная мощность производства – 300 тонн в год, выход на неё планируется в течение трёх лет. Пока же рыбоводы планируют к октябрю-ноябрю 2019 года вырастить первые 28 тонн товарной рыбы. По словам директора ООО КФХ «Акваферма» Анжелы Колиш, в основном продукция хозяйства будет поставляться на внутренний рынок Мурманской области. В частности, предприятие намерено участвовать в инициированной главой региона Андреем Чибисом программе «Наша рыба».

В торжественной обстановке Анжела Колиш и Андрей Чибис перерезали символическую ленточку у входа в крытый садок. Затем в искусственный водоём была выпущена новая партия живой рыбы.

Глава региона отметил особую важность того, что предприятие зарегистрировано непосредственно в Ура-Губе, а значит, налоги от его деятельности пойдут в бюджет Кольского района.

«Это новые рабочие места, это развитие района, всей Мурманской области, развитие аквакультуры, потенциал которой у нас очень велик. Рыбная отрасль в целом – для нас один из ключевых сегментов областной экономики, и мы стараемся делать всё, чтобы эта отрасль развивалась. Это и вкусные доступные рыбные продукты, это и инвестиции, и налоги», – подчеркнул Андрей Чибис.

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