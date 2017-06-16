Начиная заседание Общественного совета при главе ЗАТО г.Североморск, Александр Абрамов отметил, что впервые повестка дня затронула вопросы оказания поддержки предпринимательскому сообществу. Наверное, это правильно в условиях непростой экономической обстановки в стране, тех сложностей, которые испытывает малый и средний бизнес.

Председатель Общественного совета Елена Завгородняя в своём выступлении подняла вопрос о реализации 17 и 18 статей федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства РФ», поддержке малого и среднего бизнеса за счёт местного бюджета на безвозвратной и безвозмездной основе.

Александр Абрамов отметил, что в условиях недофинансирования вопрос о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса в 2017 году, скорее всего, не решится.

- Нам в первую очередь необходимо изыскать средства, чтобы отправить бюджетников в отпуска, решить проблему финансирования ремонта дорог, реализовать требования майских указов президента РФ, - сказал глава ЗАТО. – Мы обязаны выбирать приоритеты, работать в интересах большинства населения. Что касается поддержки, то предпринимателям была предоставлена возможность приобрести недвижимость с начальной нулевой стоимостью. В Североморске по-прежнему остаются самые низкие ставки местных налогов для малого бизнеса.

В то же время, он отметил, что при формировании бюджета на 2018 год этот вопрос можно будет обсудить на бюджетных слушаниях.

Членами Общественного совета был обсуждён вопрос об исполнении органами местного самоуправления Земельного законодательства в части подготовки схем расположения земельных участков по заявлению граждан.

Глава ЗАТО предложил очередное заседание Общественного совета посвятить обсуждению вопросов, которые волнуют предпринимательское сообщество с приглашением руководителей комитета имущественных отношений, комитета по развитию городского хозяйства, Управления финансов.

Перед членами Общественного совета выступил директор Комплексного центра социального обслуживания населения Владимир Бирюков. Обсуждался вопрос подготовки к форуму «Вместе ради детей», который пройдёт 6-8 сентября.

О том, как поступать собственникам жилых и нежилых помещений при поступлении квитанций за потребляемую тепловую энергию, в которые внесена плата за установленные приборы учёта тепловой энергии, рассказал член Общественного совета Сергей Ахтямов. Дело в том, что, выставляя счета за приборы учёта, «МЭС» не удосужился ни представить по ним документы, ни сообщить их стоимость, не решён вопрос с охраной этих дорогостоящих приборов и их обслуживанием, с настройкой и поверкой, наконец, общими собраниями эти приборы учёта не приняты в общедомовую собственность.