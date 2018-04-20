В Валдае состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. В нем принял участие первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. В повестке дня — вопросы законодательного регулирования в сферах потребительского кредитования, судопроизводства, безопасности пищевых продуктов. Также обсуждался технический регламент о безопасности зданий и сооружений, изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Владимир Мищенко выступил с предложением об ужесточении административной ответственности за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Поводом для внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях послужило обращение руководства филиала РТРС «Мурманский ОРТПЦ» с просьбой принять более жесткие законодательные меры по урегулированию проблемы с незаконным проникновением на объекты связи. Парламентарии Северо-Запада поддержали идею и рекомендовали членам постоянного комитета направить свои предложения по ужесточению санкций за нарушение пропускного режима охраняемого объекта в Мурманскую областную Думу для разработки законодательной инициативы.