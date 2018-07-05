В Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба по делу министерской дачи в Мурманской области

Из данных в картотеке ВС РФ следует, что жалоба в отношении бывшего министра природных ресурсов Мурманской области Эльвиры Макаровой поступила 28 июня. Оспаривается решение суда первой инстанции, Кольского суда, который год назад признал, что дачи партнерства «Родничок» были построены незаконно, постановив их снести.

Это не единственная кассационная жалоба с упоминанием имени бывшего члена регионального правительства. В декабре прошлого года экс-министр проиграла в суде по иску к губернатору. В судебном порядке Макарова оспаривала распоряжение губернатора об увольнении в связи с утратой доверия, аннулировавшее предыдущее распоряжение, согласно которому министр была уволена по собственному желанию.

Бывший министр настаивала, что для при её увольнении были нарушены требования ТК РФ и антикоррупционного законодательства - пропущен месячный срок для применения дисциплинарного взыскания. Этот срок истекал в июне, в то время как постановление об увольнении по дискредитирующим обстоятельствам было подписано только в августе.

Однако в Октябрьском районном, а затем областном суде Макаровой припомнили историю с незаконными дачами, недостоверные данные в декларации о доходах в 2013-2015 годах и выводы прокуратуры по проведенным проверкам. В результате суды двух инстанций отказали удовлетворить требования Макаровой и оставили распоряжение об увольнении в связи с утратой доверия в силе.

Как пишет sud51.com, бывший министр не сдаётся - и обращается снова в областной суд, но уже с кассационной жалобой. Впрочем, исход дела не меняется и жалоба остаётся без удовлетворения. Соответствующее решение было вынесено 20 июня.