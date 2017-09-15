В Военной академии Генштаба обсудили вопросы деятельности в Арктической зоне РФ

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся круглый стол по вопросам состояния экологической обстановки в Арктике и проводимым мероприятиям по ликвидации экологического ущерба. В его работе приняли участие научно-педагогический состав академии, представители Федерального собрания Российской Федерации, ФСБ России, МЧС России, Главного командования Военно-морского флота, академий и научных организаций видов Вооруженных Сил Российской Федерации, Российской академии наук и оборонно-промышленного комплекса.

В ходе круглого стол участники обсудили основные виды морской, военной, хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, обусловливающие возникновение экологических проблем; роль береговой охраны ФСБ России в обеспечении защиты национальных интересов России и экологической безопасности в Арктике; радиационные и экологические риски при обеспечении безопасности создаваемых плавучих атомных теплоэлектростанций.

Особое место в ходе круглого стола заняли проблемы ликвидации экологического ущерба и очистки островов и морского побережья Российской Арктической зоны по ликвидации экологического ущерба.

В результате совещания все участники обменялись мнениями по обозначенным проблемам и выработали рекомендации по реализации намеченных государственных планов и мероприятий по нормализации экологической обстановки в Арктике и ликвидации экологического ущерба.

Участники совещания посетили музей и православный храм, ознакомились с академией, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.