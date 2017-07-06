В воскресенье, 9 июля, Мурманск отметит День рыбака

В центре города на Центральном стадионе профсоюзов с 10 утра будет организована «рыбная ярмарка», которая предложит северянам свежую охлажденную треску. Продажа свежевыловленной рыбы, которую доставят предприятия ассоциации прибрежных рыбопромышлеников и фермерских хозяйства Мурмана, будет организована в торговых точках на верхней и нижней площадках.

На стадионе для почётных гостей праздника – рыбаков и членов их семей, а также для всех мурманчан подготовлена обширная программа. Видеоряд представит исторический экскурс и расскажет о развитии отрасли, о промысле в Мировом океане и работе на берегу, о передовых капитанах и рыбацких династиях.

Масштабным событием праздника станет награждение лучших представителей отрасли ведомственными и региональными наградами.

В программе праздника – конкурсы и розыгрыши, наградой в которых станет продукция местных рыбаков: вяленый ерш, рыбные консервы и т.п.

В насыщенной концертной программе примут участие звёзды российской эстрады и популярные местные исполнители.

Начало праздника 9 июля в 15.00 на Центральном стадионе профсоюзов.

Празднование Дня рыбака организовано Союзом рыбопромышленников Севера при поддержке Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.