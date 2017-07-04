В воскресенье Мурманская область отметит День рыбака

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун напомнила, что в воскресенье северяне отметят один из самых любимых праздников – День рыбака. Координирует его подготовку министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. О приготовлениях к празднику доложила заместитель министра Марина Гончарова.

Как сообщила Марина Гончарова, в этом году организаторами мероприятия выступили некоммерческие объединения – Союз рыбопромышленников Севера, Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана и Мурманское представительство «Рыбного Союза».

При подготовке мероприятий акцент в первую очередь сделан на обеспечение безопасности людей. В рамках праздника будет организована торговля охлажденной рыбой, – Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана взяла на себя поставку порядка семи тонн трески, также состоится продажа другой продукции местных сельхозтоваропроизводителей.

День рыбака традиционно отметят на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске. Гостей праздника ждет разнообразная и интересная концертно-развлекательная программа.

«Прошу администрацию Мурманска максимально внимательно отнестись к организации торжеств и обеспечению безопасности. Надеюсь, что всё будет в порядке – опыт здесь наработан большой», – с таким поручением обратилась Марина Ковтун к руководству областного центра.