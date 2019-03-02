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Мурманская область. Арктика02.03.19 09:45

В воскресенье планируется проведение взрывных работ на лавиноопасных участках горы Юкспорр в Хибинах

3 марта с 7:48 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах:

№№ 13, 14, 16, 17, 18 и 19 (гора Юкспорр), расположенных над автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр (участок между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас»);

№№ 22 и 23 (гора Юкспорр), расположенных  над участком объездной автомобильной дороги над улицей Комсомольская (к КПП-2 Кировского рудника).

В результате проведения работ в лавинных очагах №№ 22 и 23 возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район расположения жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская; №№ 5 и 6 по улице Советская; №№ 21 и  25а по улице Кирова.

Спасатели предупреждают, в целях обеспечения безопасности жителей, убедительная просьба на указанный период времени исключить нахождение в опасной зоне проведения работ, в том числе, на открытой местности дворовых территорий указанных домов, во всех гаражных строениях, расположенных над улицами Кирова и Комсомольская.

Убедительная просьба к родителям – обеспечить контроль места нахождения несовершеннолетних детей!

Перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал (сирена). Просьба сохранять спокойствие!

В период проведения работ будет кратковременно (на период подрыва) ограничиваться (прекращаться) движение транспорта на участке основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр (км 3+590 и км 4+950) и участке автомобильной дороги по улице Кирова (от дома № 19 до дома № 25).

В период подготовки и проведения работ категорически недопустимо нахождение людей и техники в опасных зонах: у подножья горы Юкспор (на всей протяжённости); во всех гаражных строениях, расположенных за объездной дорогой над улицами Кирова и Комсомольская;  на открытой местности дворовых территорий многоквартирных жилых домов №№ 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская, №№ 5 и  6 по улице Советская и №№ 21 и  25а по улице Кирова.

Перед началом и в ходе проведения работ необходимо неукоснительно выполнять законные требования работников правоохранительных органов по вопросам ограничения движения и нахождения на определённых участках местности.

Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений:  город Кировск МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.

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