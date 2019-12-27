Мурманская область. Арктика27.12.19 14:15
В воскресенье в Мурманске откроется новогодний фестиваль
В ближайшее воскресенье, 29 декабря, состоится открытие новогоднего фестиваля «На севере - ЖИТЬ»! Участников мероприятия ждут развлекательная программа, анимация, подарки от Деда Мороза и больше 20 тысяч сверкающих огоньков. А ещё арт-базар, фудкорт, мастер-классы, фаер-шоу и яркий северный флешмоб.
Мурманчан и гостей города организатор ы фестиваля ждут в это воскресенье в 11.00 на улице Самойловой (светящаяся арка за отелем «Меридиан»).
Новогодний фестиваль проводится правительством Мурманской области, редакция «Арктик-ТВ» является информационным партнёром.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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