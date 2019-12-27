В воскресенье в Мурманске откроется новогодний фестиваль

В ближайшее воскресенье, 29 декабря, состоится открытие новогоднего фестиваля «На севере - ЖИТЬ»! Участников мероприятия ждут развлекательная программа, анимация, подарки от Деда Мороза и больше 20 тысяч сверкающих огоньков. А ещё арт-базар, фудкорт, мастер-классы, фаер-шоу и яркий северный флешмоб.

Мурманчан и гостей города организатор ы фестиваля ждут в это воскресенье в 11.00 на улице Самойловой (светящаяся арка за отелем «Меридиан»).

Новогодний фестиваль проводится правительством Мурманской области, редакция «Арктик-ТВ» является информационным партнёром.