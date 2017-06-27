В воскресенье в Полярных Зорях состоялись традиционные соревнования среди автоледи

Организатор мероприятия – автоклуб «Салма» при поддержке профсоюзного комитета Кольской АЭС. В преддверии соревнований шла подготовка автоледи к соревнованиям - девушки проходили ряд организованных тренировок перед итоговыми стартами, что позволяло им отточить своё мастерство.

Соревноваться милые водители в правильном маневрировании на площадке, выполняя различные элементы: змейка, заезд в гараж задним ходом, проезд одним колесом по доске и т д. Финишировали участницы особенным способом - когда одна ось автомобиля пересекла финишную черту, а вторая нет, это называется «финиш базой». Выполнить все элементы им нужно было не только правильно, но и уложиться в отведенное время.

Конкурс «Автоледи» проводится в Полярных Зорях с 2014 года и ежегодно количество участниц растет. В последние два года помимо летнего этапа организаторы проводят ещё и зимний, где девушки показывают своё умение владеть автомобилем в самых сложных условиях.

В этом году в соревнованиях участвовало 25 девушек в трёх классах: автомобили длиной менее 4,3 метра; автомобили длиной более 4,3 метра; класс кроссоверы. По просьбам девушек организаторы выделили 4 класс - автобусы, в котором было всего 2 участницы.

Победительницы были награждены ценными призами, а каждая участница получила букет цветов от организаторов.