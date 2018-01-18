В восьми из 17 областных колледжей региона создана безбарьерная среда для инвалидов

Сегодня на примере Мурманского колледжа экономики и информационных технологий губернатор Марина Ковтун познакомилась с организацией обучения ребят с инвалидностью. Доступная учебная среда позволяет студентам с особенностями реализовать свои таланты наравне со сверстниками. Для них созданы специальные рабочие места, соответственно оборудованы библиотека, спортзал, переход между корпусами, комната отдыха, где есть специальные тренажёры для физической разгрузки.

Безбарьерная среда от въезда на территорию создается в колледже с 2013 года. За счет средств субсидии в 2016 и 2017 году в колледже проведены работы по развитию доступной среды: расширены проемы входов раздевалок и душевых спортивного зала, лестницы оборудованы пандусами, установлен вертикальный подъемник и автоматические двери в помещения санузлов, приобретены технические средства обучения для студентов с различными видами инклюзии.

«Ребятам очень нравятся условия, созданные в этом колледже. Их выбор колледжа был во многом связан именно с наличием доступной среды. Но наша задача – сделать все колледжи доступными для ребят с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они выбирали учебное заведение не потому, насколько колледж оборудован, а исходя из своих стремлений и своей мечты», – отметила Марина Ковтун после общения со студентами.

Мурманский экономический колледж – базовая организация для внедрения систем инклюзивного образования в Мурманской области. Это опыт распространяется и дальше. Сегодня в восьми из 17 областных колледжей создана безбарьерная среда для инвалидов. В 2018 году она будет создана ещё в двух областных медицинских колледжах – Мурманском и Кольском в Апатитах. С 2016 года на эти цели в Мурманской области было выделено пять млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В 2018 году запланированы ещё 1,5 млн, рассказала глава региона.

Кроме того, как отметила Марина Ковтун, очень важно создать у людей с ограниченными возможностями чувство собственной полноценности, ощущение себя полноправными членами общества. А это нужно делать с самого юного возраста и особенно – в процессе обучения. Поэтому в 2016 году Мурманская область присоединилась к движению «Абилимпикс».

Марина Ковтун встретилась и пообщалась с участниками и экспертами команды Мурманской области III Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». На чемпионате представители региона заняли первые места в двух компетенциях: «Флористика» и «Театральное искусство», второе место – в компетенции «Исполнительское мастерство», третье место – в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий». Также на счету команды Мурманской области два четвертых места в компетенциях «Бисероплетение» и «Резьба по дереву», два пятых места в компетенциях «Поварское дело» и «Массажист», шестое место в компетенции «Разработка программного обеспечения (Программирование)».

Ребята рассказали, что скоро будут подведены итоги конкурса на лучший слоган для дальнейшего использования в качестве официальных символов Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Пока лидируют предложенные Мурманским колледжем экономики и информационных технологий слоган «Будущее есть у каждого» и официальное название конкурса «Безбарьеров».