В войсковой части Мурманска состоялся традиционный День призывника

Сегодня в войсковой части №21 985 города Мурманска (ул. Героев Рыбачьего, 7) состоялся традиционный День призывника. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители городской администрации, военкомата, а также учащиеся 9-11 классов мурманских школ и гимназий.

- Городские власти с особой заботой относится к призывникам-мурманчанам. Мы шефствуем над воинскими частями, кораблями Северного флота, - рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. - Подобные мероприятия играют большую роль в формировании позитивного отношения общества к военной службе и положительно мотивируют молодых людей.

Гостям праздника представили выступление бойцов подшефной 61-й Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота и концерт с участием творческих коллективов заполярной столицы. Кроме того, ребята смогли получше узнать о солдатском быту, познакомиться с боевым оружием и военной техникой, пообщаться с военнослужащими – от рядового до офицера.