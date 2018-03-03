Мурманская область. Арктика03.03.18 08:35
В выходной идём на спортивный праздник!
4 марта в 12.00 на территории обновленного спортивного комплекса в жилом районе Росляково (ул. Приморская, 1) пройдёт традиционный спортивный праздник «Родной двор — родной город».
В программе веселые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов, артистов, конкурсы. По результатам командных состязаний определятся лучшие участники, которые будут награждены призами.
Специалисты комитета по физической культуре и спорту администрации Мурманска приглашают к участию всех желающих укрепить здоровье, поднять настроение.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 462 человека
-
Последние комментарии
блинов евгений иванович
03.03.18 14:23
В ноябре 2018 года праздники начальник городского следственного управления получил "праздничную премию 400 тысяч, Ялалов получил праздничную премию 700 тысяч рублей исполнители следователи премии не
блинов евгений иванович
03.03.18 14:18
В следствии октябрьского отдела работала следователь Каплина, которая будучи дежурным следователем была вызвана Снятковой В.Ю. в Управление. и после беседы вернувшись в отдел покончила жизнь самоубийс
блинов евгений иванович
03.03.18 13:56
Не надо представлять Сняткову В.Ю. "борцом" за справедливость она практически много лет "правила" управлением" её стиль общения с подчинёнными матерщина когда её оторвали от "кормушки" потому что она
-Скоро в эфире20:15Городские хроники (12+)20:30«Итоги». Информационная программа21:30«БизнесМЕНТ». Специальный репортаж (12+)
-PRO ДеньгиВот и стали мы снова бедней…-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 23 копейки, а евро - на 58 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС стартовала уникальная по продолжительности и объёмам модернизации ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыСовет Федерации одобрил закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму