В выходные дни в 58 регионах России прогнозируют средний, высокий классы пожарной опасности в лесах

На выходные дни 19 и 20 мая в 58 субъектах Российской Федерации прогнозируется средний, высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды, в том числе на территории:



Дальневосточного федерального округа - в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Республике Саха (Якутия);



Сибирского федерального округа - в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Иркутской области, Республике Тыва, Красноярском крае, Омской области, Республике Хакасия, Республике Алтай, Алтайском крае;



Уральского федерального округа - в Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областях;



Приволжского федерального округа - в Оренбургской, Саратовской, Самарской областях, Республике Башкортостан, Пермском крае, Кировской, Нижегородской областях, Чувашской Республике, Республике Марий Эл, Ульяновской области, Пензенской области, Республике Татарстан;



Южного и Северо-Кавказского федеральных округов - в Волгоградской, Астраханской областях, Республике Калмыкия, Ростовской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Крым, г. Севастополь, Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Адыгея;



Северо-Западного федерального округа - в Архангельской области, Республике Карелия, Вологодской области, Ленинградской области, Новгородской области, Мурманской области, Республике Коми, Псковской области;



Центрального федерального округа - в Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Смоленской областях.