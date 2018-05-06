Мурманская область. Арктика06.05.18 12:14
В выходные в Мурманске горела квартиру на Свердлова, а в Кандалакше - здание на улице Защитников Заполярья
5 мая в 19.33 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в Мурманске в квартире по адресу: ул. Свердлова, д. 8/6. В результате пожара обгорела обшивка балкона, лопнуло стекло оконной рамы. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 10 человек личного состава, 3 единицы техники.
А 6 мая в 03.38 в службе «01» приняли сигнал о пожаре в Кандалакше в здании по адресу: ул. Защитников Заполярья, д.3. В результате пожара здание обгорело на общей площади 35 м.кв., закопчены стены и потолок на всей площади. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники.
Причины пожаров устанавливаются.
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Последние комментарии
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