В выходные в Мурманске пройдёт турнир по спортивной борьбе «Северное сияние»

16 и 17 ноября в Мурманске пройдут соревнования по спортивной борьбе «Северное сияние», в которых примут участие более 200 спортсменов в возрастных категориях до 16 лет (2005-2006 годов рождения) и до 18 лет (2002-2004 годов рождения). В турнире выступят 11 команд из Мурманской области, 9 команд из других городов России – Москвы, Архангельска, Севастополя, Кондопоги, Геленджика, а также гости из Норвегии.

В рамках подготовки к соревнованиям в мурманском легкоатлетическом манеже состоялась пресс-конференция с участием председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светланы Наумовой, председателя федерации спортивной борьбы Мурманской области Романа Кошелева, зампредседателя федерации Андрея Петрова и главного судьи турнира Бориса Хотешова.

Как подчеркнули организаторы, именно с турнира «Северное сияние» началось сотрудничество Мурманской области со спортсменами Баренцева региона. Постоянными участниками соревнований являются борцы из Финляндии, Швеции и Норвегии.

Благодаря высокому качеству организации турнира он второй год подряд включается в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта РФ, что позволяет участникам по итогам соревнований получать разряды вплоть до кандидата в мастера спорта.

В соревнования постоянно вносятся новшества. Так, с 2016 года участие в турнире стали принимать девушки, и появилась новая дисциплина «женская борьба», которая будет представлена и в этом году. В этом году в формате показательных выступлений будет представлена новая дисциплина «грепплинг».

Турнир продлится два дня в легкоатлетическом манеже Мурманска, начало соревнований – в 10.00.

Торжественная церемония состоится 16 ноября в 16.00, а подведение итогов и награждение – 17 ноября в 14.30.