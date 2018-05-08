В Высоком побывала передвижная детская библиотека

7 мая состоялся выезд передвижной детской библиотеки в среднюю школу № 13 п. Высокий. На литературном часе «Доброе сердце солдата» третьеклассники рассуждали, почему День Победы является одновременно самым важным, радостным праздником и самым печальным, «со слезами на глазах». Они познакомились с книгами писателей-фронтовиков, увидели их фотографии в годы войны и в мирное время.

Учащимся 5-х классов было представлено историческое информ-досье «Мы были вместе – детство и война». Ребята узнали о том, какие тяготы военной поры легли на плечи малышей. Как они переживали голод, бомбежки, вражескую оккупацию; трудились и учились в тылу. Вспомнили о детях-героях, которые воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в партизанских отрядах. Узнали о некоторых уникальных маленьких героях большой войны: Сереже Алешкове, Аркадий Каманине, Саше Ковалеве и других.

Шестиклассники познакомились с прозой А.В. Митяева, С.П. Алексеева, Л.Д. Никольской и других писателей, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Кроме того, они узнали об истории создания известной баллады «Сын артиллериста» К.М. Симонова и его стихотворения «Жди меня».

Семиклассники побывали на уроке памяти, посвященном Великой Отечественной войне. Они узнали о крупных решающих сражениях, которые привели к Победе: битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах. Ребятам рассказали, как советская армия вместе с мирным населением защищала свои города, люди проявляли массовый героизм, не жалея собственных жизней. Учащиеся познакомились с героями-танкистами и героями-летчиками – участниками этих сражений.

Основной идеей мероприятия, которую вынесли для себя учащиеся, стало то, что память о столь масштабной бесчеловечности должна жить, чтобы фашизм не казался современной молодежи привлекательной субкультурой.