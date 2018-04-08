В январе 2018 года в Мурманской области отмечен рост темпов миграционной убыли населения

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным в январе 2018 года в Мурманской области сохранилась тенденция снижения рождаемости и смертности населения. За первый месяц года в регионе родилось 629 детей, что на 1,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года (640 человек). Коэффициент рождаемости составил 9,8 родившихся на 1000 населения против 9,9 в январе 2017 года. Число умерших сократилось на 4,8% (757 человек против 795 человек в январе 2017 года), общий коэффициент смертности – с 12,4 умерших на 1000 населения в январе 2017 года до 11,8.

Общее снижение числа умерших обеспечено за счёт существенного сокращения смертности от болезней системы кровообращения (на 8,3%). При этом отмечен рост числа умерших от болезней органов пищеварения на 23,5%, болезней органов дыхания – на 7,7%, злокачественных новообразований – на 7,4% и внешних причин – на 1,2%. Уровень младенческой смертности составил 9,2 умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.

Основной причиной младенческой смертности явилась смертность среди детей с экстремально низкой и низкой массой тела при рождении. Таким образом, в январе т.г. отмечена естественная убыль населения нашего региона – 128 человек (в январе 2017 года – 155 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 2 человека на 1000 населения (в январе 2017 года – 2,5).

В январе 2018 года в регионе отмечен рост темпов миграционной убыли населения – 161 человек, в январе предыдущего года миграционная убыль составила 52 человека.