В январе-марте 2018 года объём перевозок у организаций транспорта Мурманской области снизился на 1,3%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2018 года. Как сообщает ведомство, в январе-марте 2018 года организациями транспорта Мурманской области перевезено 8,1 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок снизился на 1,3%.

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня прошлого года на 6,2% в связи с увеличением перевозок железной руды на 9,6% и апатитового концентрата на 7,1%.

На морском транспорте объём перевозимых грузов сократился почти в 2 раза, что обусловлено отсутствием в январе-марте текущего года объёмов перевозок экспортных грузов на коротких маршрутах (страны Балтии), а также сдачей во фрахт большей части судов по договорам таймчартера.

Автомобильным транспортом перевезено грузов в 1,6 раза меньше, чем в январе-марте 2017 года в связи с окончанием строительных работ на крупном промышленном объекте, а также переориентацией на грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Снижение перевозок грузов воздушным транспортом в 1,4 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло за счёт отсутствия рейсов на Северный полюс.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) морскими портами и терминалами области а январь-март 2018 года переработано 13,2 млн тонн грузов, что на 14% выше ровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение главным образом обусловлено ростом объёмов перевалки наливных грузов на 13,8% до 7,27 млн тонн. Объём переработки сухогрузов составил 5,95 млн тонн (рост относительно уровня прошлого года – на 14,2%).