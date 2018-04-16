В январе-марте 2018 года в суды области в связи с несвоевременной выплатой заработной платы направлено 177 исковых заявлений

В связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды общей юрисдикции в интересах работников за январь-март 2018 года направлено 177 исков (заявлений) на общую сумму 4 млн 637 тыс. рублей. В настоящее время судом удовлетворено 168 исков (заявлений) данной категории на общую сумму свыше 4 млн рублей.

Так, с целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором Ковдорского района по результатам обращений работников МУП «Ена» в мировой суд направлено 71 заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 1 млн 379 тыс. рублей, которые судом рассмотрены и удовлетворены. Работодателем задолженность перед работниками погашена.

В мировой суд 30.01.2018 прокурором города Апатиты в защиту интересов бывшего работника МУП Апатитов «ПИ «Гражданпроект» направлено одно заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы, расчета при увольнении, а также компенсации, предусмотренной ст.236 ТК РФ, на общую сумму 123 тыс. рублей. Мировым судом заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.

За период январь-март 2018 года прокурором Оленегорска в суд общей юрисдикции по результатам рассмотрения обращений граждан направлено в порядке ст.45 ГПК РФ 37 исковых заявлений о взыскании недополученной заработной платы до размера, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, на общую сумму 311 тыс.рублей. Судом рассмотрено и удовлетворено 29 исковых заявлений на общую сумму 252 тыс. рублей. В стадии рассмотрения находятся 8 исков на общую сумму 59 тыс. рублей.

Работа, направленная на восстановление нарушенных прав граждан в сфере оплаты труда, органами прокуратуры области продолжена.