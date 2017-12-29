Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года.

Как сообщает ведомство, в январе-ноябре 2017 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 112,6% относительно соответствующего периода 2016 года (в среднем по России – 101,2%).

В ноябре по сравнению с ноябрем 2016 года уровень производства вырос на 3% (в среднем по России сократился на 3,6%), по отношению к предыдущему месяцу снизился на 4,3% (в среднем по России – на 0,2%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-ноябрем 2016 года снизились на 3%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 0,8%, на экспорт – на 6,5%.