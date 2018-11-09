В январе-октябре грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 17,2%

Работа предприятия АО «Электротранспорт» заслуживает САМОЙ ВЫСОКОЙ ОЦЕНКИ! Так считают я и мои коллеги по работе и общей борьбе. 6 дней в неделю обучающиеся и работники МБОУ пользуются услугами предп

Мимо проходил

Особенно понравился кусок про "мироедов". Только я бы это слово в кавычки не ставил. Они есть и будут эксплуататорами во все времена, только современные оборзели, а мироеды XIX века побаивались народ