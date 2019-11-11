В январе-октябре перевозки контейнеров на территории Октябрьской железной дороги выросли на 8,6%

В январе-октябре текущего года в границах Октябрьской железной дороги во всех видах сообщения было перевезено 737,5 тысячи контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Во внутреннем сообщении отправлено 359,5 тысячи ДФЭ (+7,4%), в транзитном – 15 тысяч ДФЭ (-12,6%), в экспортном – 125,7 тысячи ДФЭ (-11,9%), в импортном – 237 тысячи ДФЭ (+28,5%).

Перевозка гружёных контейнеров во всех видах сообщения в январе-октябре снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составила 303 тысяч ДФЭ (перевезено 4,7 млн тонн грузов, +1%).