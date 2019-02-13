В январе россияне доедали новогодние запасы, снизив траты в магазинах на 10%

В январе средний чек по традиции показывает резкое снижение после декабрьского пика. В минувшем январе чек составил 560 рублей, потеряв сразу 10,3% относительно предыдущего месяца, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». За год чек сократился на -0,9%.

Январский средний чек показал снижение во всех регионах страны за исключением Дальнего Востока, где он прибавил 2,8%. Наибольшее же снижение чека было зафиксировано в Сибири (-12,8%) и на Урале (-12,7%). Снижение чека в центральном регионе почти совпало со средним значением по стране и составило -10,5%.

Средний чек в январе сократился во всех торговых каналах, но более всего за месяц он потерял в гипермаркетах (-17,8%). За год же в этом типе магазинов средний чек, в отличие от других каналов, вырос – на 2%. В супермаркетах средний чек за месяц похудел на -11,4%, а за год – на -0,5%. В дискаунтерах сокращение чека в январе оказалась более скромным, чем в других каналах, и составило -7,1%. Однако за год именно в магазинах у дома чек потерял больше других типов магазинов – его сокращение составило -1,3%. В магазинах традиционной торговли снижение чека за месяц составило -11%, за год же он вырос на 1,2%.