Мурманская область. Арктика05.02.18 07:20
В январе в городе атомщиков родились 10 мальчиков и 11 девочек
Как сообщает Отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в январе текущего года было зарегистрировано 46 актов гражданского состояния, из них: рождения – 21 (мальчиков – 10; девочек – 11), смерти – 12 (мужчин – 8, средний возраст – 62; женщин – 4, средний возраст – 63)
В этот же период были оформлены браки 6 пар (брак впервые – 1 пара, в торжественной обстановке – 1 пара, с иногородними гражданами – 4, средний возраст вступающих в брак – 25-34 лет), разводы – 5 (по решению суда – 4; по обоюдному согласию – 1).
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Нам интересно Ваше мнение31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 237 человек
-
Последние комментарии
FynjyT
04.02.18 14:40
И, правда, какая-то подозрительная возня. Удивительно, что наш Северный флот уцепился за 100-летие РККА. День Северного флота ВМФ отмечается 1 июня в честь создания Северного флота в 1933 году, которы
Василий П.
04.02.18 14:23
Что-то уж больно серьёзно готовятся отметить 100-летие Красной армии! Не Путина ли ждут на Северном флоте?
Ирина
31.01.18 11:18
Здравствуйте! Я проживаю в Самаре "Южный город" с декабря 2017 года хочу пожаловаться на УК ЮГ-Сервис в подъезде моего дома сломался доводчик на входной двери в начале января этого года, 17.01.18г.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-Скоро в эфире17:05«Открытая студия». Тематическая программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа17:55Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на морковь установили рекорд роста-PRO ВалютуКурс евро вырос на 30 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХУправляющие компании «обкладывают красными флажками» законов-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы