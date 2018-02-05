В январе в городе атомщиков родились 10 мальчиков и 11 девочек

Как сообщает Отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в январе текущего года было зарегистрировано 46 актов гражданского состояния, из них: рождения – 21 (мальчиков – 10; девочек – 11), смерти – 12 (мужчин – 8, средний возраст – 62; женщин – 4, средний возраст – 63)

В этот же период были оформлены браки 6 пар (брак впервые – 1 пара, в торжественной обстановке – 1 пара, с иногородними гражданами – 4, средний возраст вступающих в брак – 25-34 лет), разводы – 5 (по решению суда – 4; по обоюдному согласию – 1).