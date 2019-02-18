В январе в Мурманской области по росту цен в лидерах оказались плодоовощная продукция, печатные издания и стоимость проезда городским пассажирским транспортом

В январе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на плодоовощную продукцию (на 8,2%), фруктово-ягодные консервы (на 2,5), масло и жиры (на 2,3), макаронные изделия (на 1,9), мороженое (на 1,8), мясо птицы, колбасные изделия (на 1,4), муку (на 1,3), овощные консервы (на 1,0%). Вместе с тем подешевели яйца (на 2,4%).

Как сообщает Мурманскстат, по группам непродовольственных товаров более всего подорожали печатные издания (на 2,5%), парфюмерно-косметические товары (на 2,0), моющие и чистящие средства (на 1,6), табачные, ювелирные изделия (на 1,3), мебель (на 1,2), постельное бельё (на 1,1%).

Среди услуг увеличилась стоимость проезда городским пассажирским транспортом (на 6,3%), стоимость проезда железнодорожным транспортом, напротив, снизилась (на 7,3%).

Возросла стоимость услуг телефонной междугородной связи, почтовой связи и беспроводной радиосвязи (соответственно на 5,2%, 1,3 и 1,2%).

Кроме того, увеличились цены на услуги правового характера (на 4,4%), услуги банков (на 2,1), жилищно-коммунальные услуги (на 1,5), услуги дошкольного воспитания (на 1,3%).