В юбилейный год на суд жюри XXV конкурса детской и семейной рукописной книги «Россию любим! Севером гордимся!» были представлены 64 книги

Подведены итоги юбилейного XXV конкурса детской и семейной рукописной книги «Россию любим! Севером гордимся!».

Первый весенний выходной порадовал александровцев настоящим праздником детского и семейного творчества. Более 180 человек собрались в малом зале ГДК «Современник» (г. Снежногорск) на торжественное подведение итогов XXV конкурса детской и семейной рукописной книги «Россию любим! Севером гордимся!».

Четверть века живёт конкурс рукописной книги, и до сих пор он сохраняет свои лучшие традиции, не утрачивает актуальности, собирает под своим крылом мальчишек и девчонок, родителей и педагогов. Юбилей - это пора подведения итогов. Зародившийся в Снежногорске в 1994 году, конкурс давно перешагнул границы ЗАТО. Инициативу снежногорцев подхватила Мурманская областная детско-юношеская библиотека, став вскоре центром не только областного, но и международного конкурса детской рукописной книги. По самым скромным подсчётам за эти годы из-под пера юных александровцев вышло более 1300 неповторимых книг ручной работы. Первые участники конкурса уже давно передали эстафету своим детям.

Формат конкурса позволяет юным талантам проявить свои литературные и оформительские способности, заявить о себе не только в своем городе, но и на региональном и международном уровне. Ведь по традиции лучшие работы отправляются на Международный конкурс рукописной книги в Мурманск.

В юбилейный год на суд жюри были представлены 64 книги, каждая – эксклюзивный экспонат в единственном экземпляре. В первую очередь оценивается идея и литературная составляющая, дополнительные баллы – за оригинальное воплощение замысла на бумаге. Вот уж действительно, юные писатели вместе с родителями и педагогами сотворили настоящие чудеса: книги вязанные, пластилиновые, в 3D-исполнении, мягкие, фетровые, деревянные, и в каждую вложена частичка детской души. Порадовали ребята и содержанием своих книг. С какой гордостью рассказывается о подвигах прадедушек и прабабушек в годы Великой Отечественной войны, с каким трепетом описывается северная природа и как волнительны детские строки о любви к родному городу…

К юбилею конкурса библиотекари создали фотоальбом «Сердца, объединенные книгой». Эта книга о добром пути конкурса и людях, благодаря которым родился этот конкурс и живёт до сих пор.

Победители каждой номинации получили это уникальное красочное издание.