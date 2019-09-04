В заброшенном цехе Южной ТЭЦ найден труп мужчины

В Мурманске 3 сентября в вечернее время на территории котельной в Первомайском округе обнаружили труп мужчины. Тело было обнаружено в заброшенном цехе в 50 метрах от дома № 7 по улице Фадеев Ручей.

Погибший мужчина является сотрудником котельной, отвечающей за теплоснабжение Первомайского района Мурманска. По предварительной информации, это начальник цеха.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Мурманской области информацию о смерти сотрудника котельной подтверждает. Тело погибшего мужчины 65 лет уже осмотрели следователи. Явных признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти в ходе осмотра не обнаружено.

Проверка продолжается, для установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза, после получения её результатов будет принято решение о дальнейших действиях.