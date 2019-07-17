В закрытом военном гарнизоне Оленегорск-2 открыли общежитие для молодых офицеров

Вчера глава региона познакомился с условиями службы и быта военнослужащих войсковой части в закрытом военном городе Оленегорск-2, а также принял участие в открытии общежития для молодых офицеров: войсковая часть, дислоцирующаяся в городе, вскоре ожидает пополнения личного состава. Для молодых офицеров созданы комфортные условия в благоустроенных комнатах общежития. Решение об открытии общежития для выпускников военных училищ принято командиром воинской части Сергеем Зерновым.

В ходе рабочей поездки в гарнизон глава региона Андрей Чибис также оценил состояние городской инфраструктуры закрытого горда, особенно отметив порядок, в котором содержится Оленегорск-2. В ходе беседы главы региона с командованием и военнослужащими части были подняты вопросы ремонта автоподъезда к населенному пункту и обновления жилфонда. По словам заместителя командира Виталия Поздеева, часть вопросов уже решается: в городе запланировано строительство жилого дома и детского сада.