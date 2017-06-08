В заложниках оказались люди, которые ждут переселения в новые квартиры, и власти – Марина Ковтун

Подготовку к 500-летию Кандалакши и текущие вопросы жизни муниципального района губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с главой Кандалакшского района Михаилом Павловым.

Предваряя рассказ о подготовке города к большому юбилею, Михаил Павлов пригласил Марину Ковтун на торжественное мероприятие, посвящённое 500-летию Кандалакши, которое состоится 30 июня и откроет цикл праздничных событий.

«Подготовка идёт, ваши поручения выполняются. Я лично хожу по улицам, смотрю, проверяю. Город преобразился после зимы», – отметил Михаил Павлов.

Также в ходе рабочей встречи глава региона поинтересовалась востребованностью бассейна. Как сообщил Михаил Павлов, его услуги очень популярны у жителей города всех возрастов, сегодня горожане активно участвуют в обсуждении дополнительного оснащения здания бассейна и спортивного зала.

Кроме того, Марина Ковтун подняла вопрос затянувшейся стройки дома для переселения кандалакшан из аварийного жилья.

Губернатор подчеркнула, что в заложниках ситуации оказались люди, которые ждут переселения в новые квартиры, и власти.

«Это вопиющий и недопустимый случай. Выводы уже сделаны. Поскольку люди ждут и надеются на переезд в новое жильё, решение вырабатывается и будет принято в кратчайшие сроки», – сказала Марина Ковтун.