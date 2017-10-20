В Заозерске возбуждено уголовное дело по факту побоев

В отдел полиции города Заозерска поступило сообщение от очевидцев о том, что в кафе по ул. Ленинского Комсомола происходит драка. Наряд полиции незамедлительно выехал к месту происшествия. Полицейские выяснили, что мужчину, который отдыхал в развлекательном заведении, избил другой его посетитель. Произошло это в ходе конфликта, возникшего после распития спиртных напитков.

Нападавший мужчина из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, нанес несколько ударов бокалом и кулаком по голове потерпевшего, причинив ему телесные повреждения головы. Подозреваемый в избиении неработающий, ранее не судимый житель города был задержан на месте и доставлен в отдел полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание за данное преступление – штраф в размере до сорока тысяч рублей либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.