Мурманская область. Арктика08.05.18 18:05
В Заполярье антициклон принес тепло - 9 мая ожидается +17°С
9 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной, северо-западной периферии антициклона, расположенного над Карелией и Архангельской областью.
По Мурманской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем - умеренный. Преобладающая температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +12+17°.
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