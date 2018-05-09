В Заполярье пришло тепло

10 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной, северо-западной периферии антициклона, расположенного над Карелией и Архангельской областью.

По Мурманской области завтра существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный, умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днем +15+20°, в центральных районах до +25°.

