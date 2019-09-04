В Заполярье проходят Дни военно-исторического кино

В рамках всероссийской акции северяне бесплатно увидят лучшие российские военно-исторические киноленты. Показы проходят с 1 по 15 сентября в 100 музеях России, среди которых Мурманский областной краеведческий музей и Городской историко-краеведческий музей Полярного. Акция организована московским Музеем Победы и приурочена к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Откроется фестиваль фильмом Алексея Федорченко «Война Анны». Картина признана лучшим российским фильмом 2018 года на кинопремиях «Золотой орёл», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон». Зрители Заполярья также увидят фильмы «Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар нечистых».

Дни военно-исторического кино проходят в рамках федерального проекта «Территория Победы» при поддержке Российского военно-исторического общества, киноконцерна «Мосфильм», ООО «САГа», ООО «Корнер Ворк», ООО «Кинологистика Шоу», «АРК-ФИЛЬМ».

Расписание кинопоказов в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, ул. Павлова, 1а):

7 сентября – 15.00 – «Война Анны»;

8 сентября – 15.00 – «Брестская крепость»;

14 сентября – 15.00 – «Белый тигр»;

15 сентября – 15.00 – «Семь пар нечистых».

Посетители Городского историко-краеведческого музея в Полярном (ЗАТО Александровск) увидят ленту «Семь пар нечистых» 7 сентября - в 11.00.