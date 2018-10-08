В Заполярье прошла презентация романа о малоизвестных событиях в Арктике периода Великой Отечественной войны

В Мурманске прошла презентация романа «Слёзы богов», написанного бывшим офицером гидрометеорологической службы Северного флота подполковником Владимиром Прямицыным. В настоящее время он является штатным сотрудником Научно-исследовательского института военной истории Военной академиии Генерального штаба ВС РФ.

Роман был написан в 2010 году, а вышел в свет совсем недавно с помощью ООО «Издательство «Вече»« в серии «В сводках не сообщалось...» тиражом 1,5 тыс. экземпляров.

Первую презентацию новой книги Владимир Прямицин решил провести у себя на родине в Заполярье. На встречу с автором в Мурманский областной краеведческой музей пришли научные работники, писатели, журналисты.

«Слёзы богов» – это остросюжетный роман, действие в котором разворачивается в годы Великой Отечественной войны в Арктике. Главные герои – советский и немецкий гидрометеорологи, чьи судьбы пересеклись на острове Медвежий в Баренцевом море. Через их воспоминания читатель также оказывается в прифронтовом Мурманске, Берлине и Нарвике, узнаёт об особенностях гидрометеорологической службы тех лет. Символическим местом в романе становится водопад «Слёзы богов», который по задумке автора находится в красивейшем месте острова, обернувшемся трагедией для обоих героев.