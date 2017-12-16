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Мурманская область. Арктика16.12.17 07:20

В Заполярье разыскиваются подозреваемые в серии краж у пенсионеров

14 и 15 декабря в Мурманске, Оленегорске и Мончегорске зарегистрированы кражи у пенсионеров, совершенных по предварительной информации одними и теми же гражданами по аналогичной схеме.

14 декабря около 11.00 двое неизвестных, представившись сотрудниками по обслуживанию электрических плит, под предлогом проверки плиты проникли в квартиру пенсионерки 1938 года рождения, после чего у неё были похищены 380 тысяч рублей.

В этот же день  с 14.00 до 15.00 предположительно те же самые двое мужчин, представившись сотрудниками по обслуживанию газовых плит, обманным путем проникли в квартиру жителя Мурманска 1938 года рождения, после чего у него были похищены денежные средства в размере 37 тысяч рублей.

15 декабря двое неизвестных обманным путем, представившись сотрудниками газовой службы, проникли в квартиру жителя Мончегорска, после чего у потерпевшего были похищены денежные средства в размере 50 тысяч рублей. В этот же день двое неизвестных совершили аналогичным способом хищение 80 тысяч рублей у 80-летней жительницы Оленегорска. По фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлениям.

По подозрению в совершении краж у пенсионеров разыскиваются:

мужчина на вид 35-40 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, одет в темную одежду;

мужчина на вид 25-30 лет, рост около 180 см, кавказской национальности, одет в темную одежду.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемые могут передвигаться на неустановленном автомобиле, совершать преступления во всех населенных пунктах Мурманской области.

Полиция Мурманской области обращается к гражданам с просьбой не верить неизвестным людям, представляющимся сотрудниками газовой службы или специалистами по обслуживанию газовых или электроплит. Предупредите пожилых родственников о том, что двое мужчин, один из них кавказской национальности, подозреваются в совершении преступлений в отношении пенсионеров и что ни в коем случае нельзя им открывать двери и запускать злоумышленников в квартиру.

В случае установления местонахождения подозреваемых просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефону 02 или 102 либо в ближайший отдел полиции.

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