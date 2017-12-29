В Заполярье состоялись полеты экипажей истребителей перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка

В Заполярье состоялись командирские полёты экипажей истребителей перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка.

Традиционно в начале нового учебного года первыми выполняют полетные задания командиры подразделений авиационного полка, чтобы показать пример молодым коллегам, а в дальнейшем – передать им свой опыт.

Высококлассные летчики подняли в воздух сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

В условиях полярной ночи лётчики выполнили упражнения по разведке наземных объектов и перехвату воздушных целей. Решались также задачи по заходу на цели на малых высотах с учетом ландшафта местности с применением сложных видов маневра.

Помимо этого, летчики отработали уход от атак истребительной авиации «противника» в условиях активного применения средств радиоэлектронного подавления.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проводились для поддержания достигнутого уровня тренированности, а также выработки единой методики обучения летного состава авиаполка.