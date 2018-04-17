В Заполярье состоятся мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня образования Мурманской области

Мероприятия в честь 80-летия Мурманской области проходят с начала года на разнообразных площадках города и области. Главные культурные события в рамках Программы празднования 80-летия со дня образования Мурманской области пройдут в апреле-мае.

Программой празднования важнейшего события в жизни региона предусмотрено проведение более 100 мероприятий, среди которых концерты, выставки, культурно-просветительские акции и проекты, в том числе совместно с учреждениями культуры и искусства из других регионов России.

В марте в Областном художественном музее состоялось открытие выставки живописи из собрания Государственного Русского музея «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский». Жители и гости столицы Заполярья могут полюбоваться полотнами из Государственного Русского музея до 17 июня 2018 года.

5 апреля в Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Великий гражданин. Прямая речь». Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Мурманской области и посвящено памяти выдающегося советского государственного деятеля – Сергея Мироновича Кирова (1886-1934). Выставка организована совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Кировским областным краеведческим музеем (г. Киров), Кировским историко-краеведческим музеем с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом (г. Кировск, Мурманская область) и Мурманским областным краеведческим музеем.

19-20 апреля в Областном краеведческом музее пройдут Мурманские научные чтения «Кольский Север: история освоения и развития». В мероприятиях примут участие представители Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова Российской академии наук (Архангельск), Петрозаводского государственного университета, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург), Российского государственного музея Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург).

21 апреля в Кировске состоятся всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна».

27 апреля в Областном художественном музее откроется историко-художественная выставка из собрания Государственного исторического музея (Москва) «Русский Север».

29 апреля в рамках празднования юбилея Мурманской области и проведения всероссийского Пасхального фестиваля в Областной филармонии состоится концерт Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева.

11-12 мая в Мурманской областной филармонии пройдет концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Активно ведется подготовка к кульминационным мероприятиям праздничной программы.

26 мая в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится театрализованный концерт «Славься, Мурманская область!».

27 мая на Центральном стадионе профсоюзов г. Мурманска пройдет театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский край!». Концертная программа включает поздравительные визитные карточки от каждого муниципалитета региона.