В Заполярье участились случаи интернет-мошенничеств

Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских, жители Мурманской области продолжают попадаться на уловки виртуальных мошенников.

Так, в полицию Оленегорска обратился местный житель 1985 года рождения. Он искал в сети Интернет игровую приставку. На одном из сайтов потерпевший нашел подходящее, по его мнению, объявление и связался с «продавцом». Неизвестный сообщил, что за приставку «SP4» необходимо перевести предоплату в размере 14990 рублей. Мужчина, зная из СМИ и других источников об интернет-мошенничествах, тем не менее перевел незнакомцу данную сумму. Не получив товар, потерпевший понял, что стал жертвой обмана и отправился в полицию писать заявление о мошенничестве.

Еще одним потерпевшим от действий мошенников стал житель Североморска, 1976 года рождения, который собирался посредством сети Интернет приобрести лодку «Honwave 3,8». Североморец перевел предоплату за плавательное средство неизвестному в сумме 84 тысячи рублей, однако обещанный товар он так и не получил.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Оба потерпевших знали, что за неполученный товар нельзя переводить предоплату, однако все равно это сделали.