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Мурманская область. Арктика17.05.18 15:18

В Заполярье все чаще регистрируются преступления, связанные с хранением и сбытом «дизайнерских» наркотиков

Как отмечают наркополицейские, в Заполярье все чаще регистрируются преступления, связанные с  хранением и сбытом синтетических «дизайнерских» наркотиков, известные под разными названиями (спайсы, соли, кристаллы и т. д.). В первом квартале текущего года сотрудниками наркополиции в Мурманской области изъято более 2 кг синтетических наркотиков.

Так,  сотрудниками ОКОН ОМВД России по Кольскому району в ходе проведения специальных мероприятий  задержана подозреваемая, нигде не работающая  32-летняя женщина, которая незаконно хранила при себе с целью последующего сбыта наркотическое вещество синтетического происхождения в значительном размере. Сама она является наркопотребителем и воспитывает малолетнего ребенка.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств  в значительном размере).  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми  до пятнадцати лет.

По данным учреждений здравоохранения Мурманской области, за 4 месяца текущего года зарегистрировано 24  (2017 - 4) случая отравления наркотическими средствами с летальным исходом. В областном центре зафиксировано 2 случая отравления несовершеннолетних курительными смесями. Всего с начала года бригадами скорой медицинской помощи осуществлено 134 выезда по фактам передозировок наркотиками.  

По данным наркологической службы,  синтетические наркотики – бытовое название «Соль» – разрушительно воздействуют  на головной мозг. Это вещество убивает человека изнутри. Уже с первого раза применения этого вещества вырабатывается стойкая зависимость. Человек перестает  принимать правильные решения и не способен справляться со своими чувствами и эмоциями, развиваются психические заболевания.  Кроме того, возникновение ведений и галлюцинаций  при употреблении курительных смесей способствует  совершению суицидов подростками.

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области обращается к неравнодушным гражданам: если вам известно о фактах сбыта наркотических средств, сообщите в полицию по тел. 02 или 102.

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