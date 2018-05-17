В Заполярье все чаще регистрируются преступления, связанные с хранением и сбытом «дизайнерских» наркотиков

Как отмечают наркополицейские, в Заполярье все чаще регистрируются преступления, связанные с хранением и сбытом синтетических «дизайнерских» наркотиков, известные под разными названиями (спайсы, соли, кристаллы и т. д.). В первом квартале текущего года сотрудниками наркополиции в Мурманской области изъято более 2 кг синтетических наркотиков.

Так, сотрудниками ОКОН ОМВД России по Кольскому району в ходе проведения специальных мероприятий задержана подозреваемая, нигде не работающая 32-летняя женщина, которая незаконно хранила при себе с целью последующего сбыта наркотическое вещество синтетического происхождения в значительном размере. Сама она является наркопотребителем и воспитывает малолетнего ребенка.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

По данным учреждений здравоохранения Мурманской области, за 4 месяца текущего года зарегистрировано 24 (2017 - 4) случая отравления наркотическими средствами с летальным исходом. В областном центре зафиксировано 2 случая отравления несовершеннолетних курительными смесями. Всего с начала года бригадами скорой медицинской помощи осуществлено 134 выезда по фактам передозировок наркотиками.

По данным наркологической службы, синтетические наркотики – бытовое название «Соль» – разрушительно воздействуют на головной мозг. Это вещество убивает человека изнутри. Уже с первого раза применения этого вещества вырабатывается стойкая зависимость. Человек перестает принимать правильные решения и не способен справляться со своими чувствами и эмоциями, развиваются психические заболевания. Кроме того, возникновение ведений и галлюцинаций при употреблении курительных смесей способствует совершению суицидов подростками.

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области обращается к неравнодушным гражданам: если вам известно о фактах сбыта наркотических средств, сообщите в полицию по тел. 02 или 102.