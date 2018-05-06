В Заполярье завтра будет облачно с прояснениями и до +11°

Константин Поле отремонтировали, ворот только одна пара. Играют только взрослые и секции. Маленьким играть нет возможности. Для чего сделали,не понятно. ДЛЯ ГАЛОЧКИ. Нужны дополнительные ворота!!! Комментарий к новости: Подарили школе новый стадион

Нина Здравствуйте! Подскажите кто должен менять лампочки в подъезде на площадке где расположены квартиры? УК отказалась менять и утверждает что они меняют лампочки только на лестничкой клетки, на площадке Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?