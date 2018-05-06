Мурманская область. Арктика06.05.18 18:04
В Заполярье завтра будет облачно с прояснениями и до +11°
Завтра - 7 мая в Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки, ветер западный умеренный, ночью на севере области - сильный. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, днем +6+11°.
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Последние комментарии
Константин
05.05.18 12:54
Поле отремонтировали, ворот только одна пара. Играют только взрослые и секции. Маленьким играть нет возможности. Для чего сделали,не понятно. ДЛЯ ГАЛОЧКИ. Нужны дополнительные ворота!!!
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Нина
05.05.18 12:12
Здравствуйте! Подскажите кто должен менять лампочки в подъезде на площадке где расположены квартиры? УК отказалась менять и утверждает что они меняют лампочки только на лестничкой клетки, на площадке
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Шиш на кокуй.
05.05.18 01:20
А завтра на пост встанут обучающиеся КШМ у памятника Герою Советского Союз, пулеметчика Бредова А. Ф.? Конечно, против Нахимовцев они выглядят, как ишак выглядит против донского скакуна. Кстати, 9 ма
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